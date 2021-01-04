اصابات كورونا في قضاء صور تحلق...

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اعلنت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور وبناء لتقرير رئيس طبابة القضاء الدكتور وسام غزال بأنه تم اليوم تسجيل 86 إصابة ب covid_19 مثبتة ومؤكدة مخبريا" والإصابات المسجلة اليوم جميعها لمقيمين مخالطين (بينهم 6 حالات من التابعية الفلسطينية و 1 حالة من التابعية العراقية )





توزعوا على الشكل التالي:صور 14 ،العباسية 10،البرج الشمالي 7،البياض 7،مجدل زون 5،

البازورية 4،صريفا 4 ،معركة 4،عيتيت 3،الحوش 3،طيردبا 3،المساكن 2،السماعية 2،

الرشيدية 2،دبعال 2، بافلية 2، صديقين 2،القليلة 1،الشبريحا 1،قانا 1، ديرقانون راس العين 1،وبرج رحال 1.



وعليه فإن عدد المصابين بالقضاء إرتفع إلى 5633 مصاب توزعوا وفق التالي :





5387 حالة محلية من بينهم 762 حالات من التابعية الفلسطينية و82 من التابعية السورية

246 حالة وافدة

3310 حالة شفاء

62 حالة وفاة

2265 الحالات النشطة.





واعلنت وحدة إدارة الكوارث انها الجهة الوحيدة المخولة إصدار بيانات عن الواقع والمعطيات الصحية المتعلقة بفايروس كورونا وأعداد المرضى والمتعافيين والحالات المشتبهة وذلك وفق تقرير من رئيس طبابة القضاء وعليه نأمل من جميع الأهل عدم الإنجرار وراء أي خبر لا يصدر عن هذه الوحدة .



وبسبب استمرار تزايد أعداد المصابين وفق تقارير وزارة الصحة العامة ننصح جميع القاطنين في قضاء صور الاستمرار بالالتزام التام بعدم الاختلاط وتطبيق كل التعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء وإرشادات وزارة الصحة العامة لتفادي أية إصابة او ضرر محتمل .