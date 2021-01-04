إعلامية تعلن إصابتها بكورونا وتعتذر عن تقديم برنامجها

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أعلنت داليا داغر عبر صفحتها على فايسبوك، أنها في تاريخ 29 كانون الأول الماضي، شعرت بأعراض كورونا، وسارعت بإجراء الفحص وجاءت النتيجة إيجابية. ولذلك تلتزم داغر حالياً بالحجر الصحي التزاماً منها بالإجراءات الوقائية اللازمة حفاظاً على عائلتها ومحيطها.

وتقدّمت داليا داغر بالعزاء لعائلة الموسيقار الكبير الياس الرحباني، الذي حمل نغماته ورحل اليوم بعد صراعٍ مع المرض وفايروس كورونا، تاركاً خلفه إرثاً فنياً كبيراً يمنحنا القوة في مرحلة انتظار لبنان الحلم.

وشكرت داليا داغر كل من ساهم بإنجاز الاستحقاق الإنساني الأكبر تيليتون سطوح بيروت مع نهاية العام الماضي، وساهم برسم الأمل في ظلمة حياة بعض العائلات المكسورة.

وأشارت داليا داغر إلى أن فريق عمل سطوح بيروت باشر بتوزيع التبرعات على بعض حالات تيليتون 2020، ويستكمل الفريق الاتصال بجميع المتبرعين لجمع المبلغ المطلوب والوصول إلى أكبر قدرٍ ممكن من العائلات المحتاجة.

نلقاكم الإثنين المقبل إنشاء الله بحلقة جديد، انتظرونا...

وإلى ذلك الوقت ابقوا آمنين، ولا تنسوا الالتزام بالإجراءات الوقائية اللازمة من أجل صحتكم وصحة من تحبون.