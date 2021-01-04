بعد الاعتداء بالضرب على المحامي جيمي حدشيتي.. هيئة المحامين في التيار تشجب وتدين

A + A -

صدر عن هيئة المحامين في التيار الوطني الحر البيان التالي:

مرة جديدة يكون فيها المحامون عرضة لممارسات وتصرفات غير مسؤولة ومخالفة للقانون على أيدي من هم مؤتمنون على حفظ الأمن وتطبيق القانون واحترامه.

ففي إطار مسلسل التعدّيات، تمّ البارحة الاعتداء بالضرب على المحامي الأستاذ جيمي حدشيتي وتوجيه الشتائم والإهانات له ولزوجته على مرأى ومسمع من اولاده في وسط الشارع وذلك من قبل بعض العناصر المتفلتة من قوى الأمن الداخلي.

وعليه، فإن هيئة المحامين في التيار الوطني الحر تشجب وتدين هذه التصرفات اللا مسؤولة والمخالفة للقانون وحقوق الإنسان، وتدعو إلى محاسبة المرتكبين منعا لتكرار مثل هذه التجاوزات.