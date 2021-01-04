قضاء واحد يسجل 86 اصابة جديدة بكورونا...

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أعلنت لجنة إدارة الأزمات بقضاء الكورة، في نشرتها اليومية "تسجيل 86 حالة إيجابية جديدة في الكورة و14 حالة قيد التحقق".



وأشارت إلى أن "الإصابات توزعت على الشكل الآتي: داربعشتار 5، أميون 12، كفرعقا 5، بشمزين 3، كفرحاتا 4، عين عكرين 1، بتوراتيج 1، عابا 1، برسا 9، النخلة وحارة الخاصة 1، انفه 17، اجدعبرين 1، قلحات 1، المجدل 1، رشدبين 1، راسمسقا 7، بكفتين 1، كفرصارون 1، فيع 2، كفرحزير 2، بزيزا 3، كوسبا 5، دده 2. كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة في كفرصارون".



ودعت إلى "التشدد في تطبيق الإجراءات الوقائية, خصوصا في ما يتعلق بوضع الكمامة خارج المنزل والتقيد بمسافة التباعد الاجتماعي, منعا لتفشي الفيروس وحفاظا على السلامة العامة".



كما ناشدت "المصابين وجوب التزام الحجر المنزلي تحت طائلة المسؤولية"، متمنية لهم الشفاء العاجل.