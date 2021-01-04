هيئة كولكو كندا تقيم لقاءا الكترونيا مع الوزير السابق بيار رفول

A + A -

‎أقامت هيئة كولكو كندا في التيار الوطني الحر لقاءا الكترونيا مع مستشار رئيس الجمهورية ،الوزير السابق د.بيار رفول حضره الى جانب منسق عام كولكو- كندا فواز بادور منسق عام قطاع الانتشار ايلي حنا ومنسق هيئة قضاء زغرتا عبدالله بو عبدالله وهيئات كولكو كندا ولجانها .

‎بدأ اللقاء بكلمة ترحيب من منسق عام كندا فواز بادور الذي أشاد بالتاريخ النضالي الطويل للوزير رفول وبالثقة والوفاء اللذين قَلّ نظيرهما لفخامة الرئيس ميشال عون حتى يومنا هذا في زمن كثر فيه الغدر.

‎بعدها انطلق الحوار الذي أدارته مسؤولة الاعلام في كولكو كندا ساندي عبد الاحد فشرح الوزير رفول مفصلا في أجوبته الاوضاع السياسية والاقتصادية والمالية والقضائية وتحدث عن الوضع الداخلي للتيار وعن علاقات التيار مع الحلفاء والخصوم .

‎ثم تطرق للوضع الحكومي وتعثر التأليف و عن التحقيق الجنائي الذي سينطلق و عن ترسيم الحدود و التنقيب عن النفط وتأكيد الشركات المنقبة عن وجوده.

‎اعادنا معالي الوزير بالذاكرة الى ١٩٨٨ عندما تأسس فكر التيار في الخارج حيث كانت كندا من المؤسسين في حين كان الكل ينادي بالطائف و بقاء الانتداب السوري.

‎و اضاف ان مشهد ١٩٨٩ يتكرر اليوم، حيث كثيرون من سياسي لبنان هم مرتبطون بالخارج، مسيرون من قبلهم، سعوا الى تسليم السيادة اللبنانية، الاّ شخص واحد، استردها عنوة، شخص تعمد المشي بخطط قصيرة المدى لكن متينة هدفها ايصال شعب لبنان العظيم الى النصر و ليس الى الانتفاع الشخصي الخاص، اذا" ، كما شكر الموجودين لإيمانهم بالقضية و مثابرتهم على النضال رغم كل الصعوبات.

‎فالعونيين ليسوا بظرفيين ، هم حالة وطنية مستقلة محض، هم المبادرون الذين يمدون يدهم للجميع للمصافحة و ليس للاستعطاء.

‎هم الجريئون الذين يمتلكون الحقيقة، المعرفة و الجرأة، الذين لا يهابون احد و يجاهرون بها على الملأ. هؤلاء يستمدون قوتهم من الشعب ، الجيش و الاهم من رئيس هو ملهمهم، رئيس فتح كل المحرمات و لم يرضى بالرضوخ للفساد.

‎على عكس من اوكلت له مهمة تدمير لبنان، من قبض المليارات و استحوذ على الثورة التي كانت لمصلحة اسرائيل ، العونيون وجدوا ليحافظوا على وحدة الشعب و الارض.

‎كما شكر معاليه الله كون هذه الازمات انفجرت بوجه فخامة الجبل العماد عون ( اللقب المحبب لقلبه) اذ لو كان شخص آخر في مقام الرئاسة لكان لبنان يلفظ انفاسه الاخيرة.

‎ففخامة الرئيس و الوزير باسيل هما الوحيدين الذين لا نقطة سوداء عليهما في ويكيليكس، و ما انجزوه في لبنان لم يستطع أحد فعله من قبل. و هذا بالتحديد ما يزعجهم و فخامة الرئيس مدرك خطورة الموقف لذا يتصرف بروية و حكمة كما انه يقول لكم ان وعده سيتحقق و سيبصر لبنان المقيم و المنتشر النور عندما يتحرر من قمقم الفساد و يستثمر ثرواته و يأخذ حقوقه على اكمل وجه.

‎عند سؤاله عن صحة الرئيس، طمأن معاليه الجميع عن فخامة الرئيس وعدم الاخذ بالاشاعات فقال : فخامة الرئيس بعده شب ، الصحة تمام ، الضمير مرتاح والارادة صلبة ويدير معاركه الاصلاحية بروية .

‎كما اسهب معاليه بشرح النشاط الذي يتميز به جبل بعبدا الذي يمضي اكثر من ١٥ ساعة في المكتب الرئاسي يوميا".

‎اما بالنسبة للوزير باسيل، فهو متميز و ناشط من سنة ١٩٨٢. في كل منصب كان يوكل اليه، كان يسترعي الانتباه لذكائه الحاد و لنشاطه و طاقته و كفاءته و ابداعه.

‎كما تحدث عن الدعوة التي رفعها الوزير باسيل في اميركا.

‎و عند سؤاله عن مصير البلد، قال انه يستبشر خيرا في السنتين القادمتين. فالتحقيق الجنائي آت لا محالة و سيبصر النور الاسبوع القادم، كما ان محادثات جدية تتم مع الجانب الاسرئيلي كي لا يخسر لبنان (860) حقه من الثروة النفطية و الغاز الهائلة، اما على صعيد محاربة الفساد فما ينتظر الفاسدين هو اما الحبس او الهروب او اعادة الاموال المنهوبة.

‎اما على صعيد الدولة، فإن لبنان يتجه نحو اللامركزية الموسعة التي تم التوافق عليها من ثم تم تجميدها لينتهي أحد الافرقاء من درسها.

‎قبل الختام، توجه معاليه برسالة لشباب التيار المنتشر الذين ،بالرغم من بعد المسافات ،حملوا لبنان في قلوبهم و على عكس الذين في داخل لبنان و لكن لبنان ليس في قلوبهم، لهؤلاء توجه لهم قائلا انهم الخميرة و القدوة للشباب القادم. فأكبر فخر لهم انهم ناضلوا بجانب قائد عظيم لينتصر لبنان و ان قوتهم و عزمهم النابعان من ايمانهم بقضية جعلهم لا يهابون الخطر ليحافظوا على ارضهم، وطنهم و شرفهم.

‎وختم د.رفول بكلمة شكر لهيئة كولكو كندا على استضافته وقال كنتم وما زلتم السباقين في دعم لبنان والتيار وان الايام المقبلة لا بد أن تحمل الخير لوطننا لبنان بحكمة فخامة الرئيس وحنكة ودينامكية رئيس التيار والاكيد بايمان وصلابة أبناء التيار الوطني الحر أينما تواجدوا لأنهم والحق سيكونون الأكثرية وغدا لناظره قريب .