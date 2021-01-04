هذا ما كشفه وزير الداخلية عن قرار المفرد مزدوج خلال الإقفال المرتقب

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أكد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال محمد فهمي بعد اجتماع اللجنة الوزارية الخاصة بكورونا أن "قرار المفرد والمزدوج المتعلق بسير الآليات سيتم تطبيقه خلال فترة الاقفال المقبلة".

وتمنى على "كل مواطن ان ينفذ التعليمات ومساعدة القوى الامنية لتنفيذ هذه التعليمات لمواجهة تفشي الوباء"، مشيرا الى انه "سيتم تقليص عدد الوافدين من خلال آلية معينة".

وعن عدم فعالية قرار "المفرد والمزدوج" أوضح فهمي أنه "كنا نفضل لو طبق المواطن التوجيهات المعطاة له بهذا الخصوص، عندها كان القرار قد أعطى نتيجة أفضل".