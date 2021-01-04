وفاة واحدة و57 اصابة جديدة في هذه المنطقة

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سجل التقرير اليومي لغرفة إدارة الكوارث في محافظة عكار 57 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالة وفاة واحدة، و28 حالة شفاء.

وتوزعت الاصابات الجديدة المسجلة خلال الساعات ال24 الماضية على البلدات التالية:

عندقت10، القبيات4، قبعيت3، الحيصا3، رحبة3، بيت يونس2، حلبا2، خريبة الجندي2، بزال 2، تلعباس الغربي 2،.

واصابة واحدة في بلدات: حرار، القريات، القرنة، بقرزلا، مجدلا، الحميرة، العريضة، برقايل، تلحميرة، وادي خالد، تلمعيان، عكار العتيقة، البرج، عيات، الدورة، مشمش، بزبينا، فنيدق، الشيخ محمد، الكواشرة، الحويش،القنبر، الشيخ طابا، منيارة.

وتبعا لهذه المستجدات بات اجمالي عدد المصابين المسجلين في عكار منذ بدء الجائحة وحتى اليوم : 4902 مصابا.

الحالات الايجابية: 959 قيد المعالجة الان.

حالات الحجر المنزلي: 1087 حالة قيد المراقبة والمتابعة.

اجمالي حالات الشفاء : 3865 حالة مسجلة منذ 17آذار الماضي.

اما حالات الوفاة فبلغت :78 حالة مسجلة حتى الان.