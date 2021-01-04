اقفال هذه البلدة لاسبوع لتزايد الاصابات بكورونا

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أصدر محافظ لبنان الشمالي القاضي رمزي نهرا قرارا قضى بتجديد اقفال بلدة مزيارة قضاء زغرتا بسبب تزايد الاصابات بفيروس كورونا في البلدة، وعدم انخفاض العدد بعد اقفالها الاسبوع الماضي، وذلك حفاظا على الصحة والسلامة العامة، وعطفا على تعميم وزير الداخلية والبلديات وعلى كتاب قائمقام قضاء زغرتا والمعطوف على كتاب بلدية مزيارة.



وجاء في نص القرار:

"بعد ان تبين ان عدد الاصابات في بلدة مزيارة لا يزال في ازدياد عن النسب المقبولة.

المادة الاولى: تجديد اقفال بلدة مزيارة لمدة اسبوع واحد فقط.

المادة الثانية: تكلف القوى الامنية بمؤازرة البلدية تطبيقا لقرار الاقفال ولمراقبة مدى التزام المصابين والوافدين من الخارج بالحجر الصحي:

المادة الثالثة: يبلغ هذا القرار لمن يلزم".