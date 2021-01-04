جلسة هامة للجنة المال والموازنة الخميس: السرية المصرفية و٣ قوانين مالية واقتصادية واجتماعية

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تعقد لجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان جلسة، الحادية عشرة قبل ظهر الخميس ٧ كانون الثاني ٢٠٢١، وعلى جدول اعمالها ٤ قوانين هامة، على صعد المالية العامة ومكافحة الفساد والاوضاع الاجتماعية.

وهذه القوانين هي:

١-المرسوم الرامي الى اعادة القانون المتعلق بتعديل قانون سرية المصارف.

٢-مرسوم متعلق باتفاقية قرض بين لبنان والبنك الدولي لدعم الابتكار في مشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

٣-مرسوم فتح اعتماد اضافي في موازنة العام ٢٠٢٠ لدفع تعويضات لمزارعي القمح والشعير في عامي ٢٠١٨ و٢٠١٩.

٤-المرسوم الرامي الى مساعدة المؤسسات السياحية المرخصة في تخطي الأزمات الاقتصادية.