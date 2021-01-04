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لبنان نحو كارثة صحية كبيرة .. بعض المستشفيات تعالج المرضى في سيارات الاسعاف!

4
JANUARY
2021
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لفت رئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي إلى أنّه في حال لم ينجح الاقفال العام "نتجه نحو كارثة صحية كبيرة ومن المفروض أن يكون الاقفال جدي وعلى الجيش أن يساعد في تطبيق الاجراءات".


واعتبر في حديث لـ"الجديد" أنّ لبنان في أزمة كبيرة تحديدًا لعدم توفّر أماكن في أسرة العناية. وقال: "وبعض الناس يموتون في منازلهم وبعض المستشفيات تعالج المرضى في سيارات الاسعاف نظرا لامتلاء الطوارئ".


وعلّق عراجي على كلام هارون حول عدم توفّر القدرات المادية لدى المستشفيات الخاصة للتعامل مع وباء كورونا قائلًا: "أنا غير مقتنع بكلام هارون فلدى بعض المستشفيات قدرات مادية هائلة وفي حال لم نفتح أقسام الكورونا في جميع المستشفيات الخاصة والحكومية فوضعنا كارثي".


وأيّد قرار وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن بتخفيض التصنيف للمستشفيات التي تمتنع من فتح أقسام لـ"كورونا"، مشيرًا إلى أنّ بعضها تحملت المسؤولية وأخرى لم تفعل ذلك.


وعن قرار عدم إقفال مطار بيروت ، رأى عراجي أنّ "نسبة اصابات كورونا عند الوافدين إلى لبنان عبر مطار بيروت قليلة نسبيا".

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