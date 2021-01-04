بالتفاصيل .. طقس غير اعتيادي!

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا بسحب مرتفعة من دون تعديل في درجات الحرارة على الساحل وفوق الجبال، وانخفاضها بشكل طفيف في الداخل.

وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: منطقة من الضغط الجوي المرتفع تسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط تؤدي الى طقس مستقر في الايام المقبلة.

- المعدل المتوسط لدرجات الحرارة لشهر كانون الثاني على الساحل: من 11 الى 19 درجة مئوية في الظل.

- الطقس المتوقع في لبنان:

الاثنين: غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع استقرار في درجات الحرارة في المناطق الساحلية والجبلية، وارتفاعها بشكل طفيف في الداخل ويتكون الضباب على المرتفعات المتوسطة.

الثلاثاء: غائم جزئيا بسحب مرتفعة من دون تعديل في درجات الحرارة على الساحل وفوق الجبال، وانخفاضها بشكل طفيف في الداخل.

الاربعاء: قليل الغيوم صباحا يتحول بعد الظهر الى غائم بسحب مرتفعة مع استقرار في درجات الحرارة فوق الجبال وفي الداخل وانخفاضها بشكل طفيف في المناطق الساحلية.

الخميس: قليل الغيوم صباحا يتحول بعد الظهر الى غائم بسحب مرتفعة مع ارتقاع طفيف في درجات الحرارة.

- الحرارة على الساحل من 11الى 22 درجة، فوق الجبال من 10الى 17 درجة، في تلداخل من 5 الى 20 درجة.

- الرياح السطحية: متقلبة، سرعتها بين 10و 30 كلم/س.

- الانقشاع: متوسط اجمالا.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و60%.

- حال البحر: هائج، حرارة سطح الماء: 21 درجة.

- الضغط الجوي: 765 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 6,43.

- ساعة غروب الشمس: 16,43 .