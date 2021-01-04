قناة المنار نعت أحد أبرز الإعلاميين

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نعت قناة المنار في بيان "الزميل علي المسمار الذي وافته المنية فجر هذا اليوم بعد صراع طويل مع مرض عضال".

وجاء في بيان النعي: ان الزميل الراحل علي المسمار، "صاحب مسيرة مهنية مليئة بالعطاءات، وكان له بصماته المتميزة في العديد من المحطات التي واجهتها القناة خصوصا خلال عدوان تموز 2006، وقد رافق المجاهدين بصوته واطلالته على مدى اكثر من عقدين من الزمن، وقدم نموذجا اعلاميا مقاوما اعتز به كل من شاهده وعرفه".



وختم البيان: "تتقدم قناة المنار من أسرة الزميل الراحل وعائلته ومن جمهورها بأحر التعازي، سائلة المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان".