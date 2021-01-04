اجتماع اللجنة الوزارية لاخذ القرار حول الاقفال .. هذا ما قاله الرئيس دياب

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اعتبر رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب في بداية اجتماع اللجنة الوزارية أنه "للأسف، نحن اليوم اصبحنا بموقع مختلف. في البداية كان هناك تناغم بين إجراءات الدولة وبين تجاوب المواطنين مع التدابير، أما اليوم فالوضع مختلف تماماً. لقد طبقنا الإجراءات الممكنة كافة على مستوى الدولة لكن التزام الناس لم يكن إيجابيًا. للأسف هناك مواطنون غير مقتنعين حتى اليوم بخطر هذا الوباء".



وقال: "إن مواجهة هذا الوباء تحتاج إلى وعي مجتمعي يتفاعل ويتجاوب مع التدابير والإجراءات".



وشدد على أن "مواجهة هذا الوباء لا يمكن تطبق من خلال تدابير نظرية وإجراءات في الشارع فقط. نستطيع إقفال البلد، ونستطيع أن نفرض حظر التجوّل، لكن لا قدرة لنا أن نلاحق كل شخص، وبالتالي أن نضع شرطي مع كل مواطن".