نقيب محرري الصحافة يستنكر الإعتداء على الزميلة كلارا جحا وعائلتها

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استنكر نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي ما تعرضت له الزميلة كلارا جحا وزوجها على يد عناصر من قوى الامن الداخلي قرب محلات قاروط في منطقة الشياح ، سواء لجهة كيل الشتائم لها ولمؤسستها والاعتداء بالضرب على زوجها المحامي امام اطفالهما .

ان ما حصل هو ظاهرة متكررة لدى عناصر من قوى الامن تمثل فصولها في غير منطقة من دون اي اعتبار للعاملين في المهن الحرة ذوي المكانة القيادية في المجتمع.

واضاف النقيب القصيفي ان ما حصل مع الزميلة جحا وزوجها مدان ومرفوض ،ويجب ان يتوقف هذا النهج من التعامل مع الاعلاميين والمصورين والمنتسبين الى نقابات المهن الحرة. واهاب بالقضاء ان ينظر في الامر وان يلاحق المعتدي، لا ان تقتصر المساءلة على من وقع عليه الاعتداء.