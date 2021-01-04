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ثلاثة مواضيع مهمة في تحديد وضعنا مع كورونا بالأشهر المقبلة...

4
JANUARY
2021
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أعلن مدير مستشفى الحريري الحكومي فراس أبيض أنّ لجنة الكورونا ستعقد اليوم اجتماعا لمناقشة إعادة فرض الإغلاق العام بعد الارتفاع الأخير في أعداد حالات العدوى، مشيرًا إلى انّ هناك ثلاثة مواضيع أخرى ذات أهمية في تحديد وضعنا مع الكورونا في الأشهر المقبلة: أزمة اسرة العناية، واللقاح، وكيفية الخروج من الإغلاق العام.
 
وقال في سلسلة تغريدات عبر تويتر: "في الآونة الأخيرة، تجاوز الارتفاع في أعداد حالات الكورونا الزيادة في اعداد أسرة العناية. قد يؤدي التلويح بخفض التصنيف وتسمية المستشفيات الخاصة المتخلفة عن استقبال الحالات إلى تجهيز المزيد من الاسرة، لكن ما قد يساعد أيضًا هو دفع المستحقات وحل مشكلة النقص في المستلزمات الطبية".
 
وأكّد أبيض أنّنا بحاجة ماسة إلى المناعة المتأتية من تلقي اللقاح، الا أنّ هناك مشكلتين تمثلان تحديًا في جميع أنحاء العالم. لم تجر عملية طرح اللقاح كما هو مخطط لها في العديد من البلدان مما ادى الى تأخر الحملات. أيضًا، كان الاقبال على تلقي اللقاح أقل من المتوقع، حتى بين عاملي الرعاية الصحية.
 
ولفت إلى أنّ التجارب السابقة علمت العالم ان الدخول في الإغلاق العام أسهل بكثير من الخروج منه، وقد يصبح هذا أكثر صعوبة في حال حصول انتشار سريع للطفرة الجديدة، وخصوصًا بين المرضى الأصغر سنًا. متى وكيف سيتم إعادة فتح الاقتصاد والمدارس؟ ستكون هذه اسئلة صعبة، ولكنها ضرورية.
 
وقال أبيض: "اخيرا، من المهم التخطيط لجميع هذه القضايا الثلاث وتنفيذ الخطط بشكل جيد إذا أردنا الوصول الى النتائج المرجوة، وهذا ما يصلي لاجله كل من المرضى، وعاملو الرعاية الصحية المنهكين، وان يصرف الله عن لبنان اللامسؤولية والاستهتار اللذين اوديا به الى هذا الوضع الصعب. آمين".
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