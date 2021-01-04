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عناوين الصحف ليوم الأثنين 4 كانون الثاني 2021

4
JANUARY
2021
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  الأخبار: القائد الأممي

 

 


البناء: “القومي” يحفظ لسليماني وإيران دورهما في الانتصارات ويقف مع سورية بوجه عودة الإرهاب
نصرالله: الرد إيرانيّ... ولولا الصواريخ لما أقاموا حساباً للبنان... وسليمانيّ يحبس أنفاسهم / لبنان وكورونا: عودة للإقفال... والحكومة: الراعي لتعاون الرئيسين وجنبلاط لاعتذار الحريري

 

 


الديار: فوضى أم صدفةٌ؟ ما السبيل للسيطرة على الوضع اللبناني ؟ الليرة ضحية الواقع السياسي
«كورونا» يُهدّد لبنان ويلجم الانفجار الاجتماعي... والإجراءات الوقائية لا ترتقي الى المطلوب

 

 

 

نداء الوطن: مصادر صحية: لو طُبّقت "التوصيات" لما وصلنا إلى هنا
إقفال بلا "استثناءات": 3 أسابيع حداً أدنى

 

 

 

اللواء: الإقفال يقطع الطريق على الحراك.. وتوتر بين الحزب والتيار
خلافات داخل لجنة الكورونا حول إجراءات التسكير.. وتوقيف العشرات بعد «ليلة الرعب»

 

 

 

النهار: كورونا يَستشرس والبلد إلى الاقفال

 

 

 

الجمهورية: التأليف مقفل والبلاد الى إقفال

 

 

 

the daily star: Tensions over threat to use Hezbollah arms against Israel

 

 

 

l'orient le jour: Un an après la mort de Soleimani, l’Iran contraint de faire profil bas

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