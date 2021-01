عناوين الصحف ليوم الأثنين 4 كانون الثاني 2021

A + A -

الأخبار: القائد الأممي



البناء: “القومي” يحفظ لسليماني وإيران دورهما في الانتصارات ويقف مع سورية بوجه عودة الإرهاب

نصرالله: الرد إيرانيّ... ولولا الصواريخ لما أقاموا حساباً للبنان... وسليمانيّ يحبس أنفاسهم / لبنان وكورونا: عودة للإقفال... والحكومة: الراعي لتعاون الرئيسين وجنبلاط لاعتذار الحريري



الديار: فوضى أم صدفةٌ؟ ما السبيل للسيطرة على الوضع اللبناني ؟ الليرة ضحية الواقع السياسي

«كورونا» يُهدّد لبنان ويلجم الانفجار الاجتماعي... والإجراءات الوقائية لا ترتقي الى المطلوب

نداء الوطن: مصادر صحية: لو طُبّقت "التوصيات" لما وصلنا إلى هنا

إقفال بلا "استثناءات": 3 أسابيع حداً أدنى

اللواء: الإقفال يقطع الطريق على الحراك.. وتوتر بين الحزب والتيار

خلافات داخل لجنة الكورونا حول إجراءات التسكير.. وتوقيف العشرات بعد «ليلة الرعب»

النهار: كورونا يَستشرس والبلد إلى الاقفال

الجمهورية: التأليف مقفل والبلاد الى إقفال

the daily star: Tensions over threat to use Hezbollah arms against Israel

l'orient le jour: Un an après la mort de Soleimani, l’Iran contraint de faire profil bas