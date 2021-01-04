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أسرار الصحف ليوم الأثنين 4 كانون الثاني 2021

4
JANUARY
2021
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 البناء: خفايا وكواليس

خفايا
قالت مصادر سياسيّة مساندة للمقاومة إن حملة التحريض التي قامت على استخدام كلام محوّر على لسان مسؤول إيراني نجحت باستدراج بعض حلفاء المقاومة الى مواقف لا تتناسب مع منطق التحالف، خصوصاً أن الكلام التوجيهيّ للمقاومة في غير مكانه والكلام الذي بنيت عليه المواقف غير صحيح.

 

كواليس

لفتت مصادر دبلوماسيّة الانتباه لتبدّل وجهة القلق من عمل يُقدِم عليه الرئيس الأميركي قبل نهاية ولايته الى قلق معاكس من الرد الإيراني في الذكرى السنوية لاغتيال القائد الإيراني قاسم سليماني، خصوصاً في ظل مؤشرات تبدّلت معها وجهة الجدية والإعداد النفسي والإعلاميّ.

 

 


نداء الوطن: خفايا


يترقب المسؤولون وصول ممثلين عن شركة "الفاريز" و"مارسال" الى بيروت خلال الأسبوع الجاري لإعادة التفاوض على عقد تدقيق جديد مع وزارة المال.

 

عطلت هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل امكانية فرض ضريبة استثنائية على الايرادات الاستثنائية التي حصلت عليها المصارف نتيجة قيامها بعمليات مالية بناءً على تعليمات مصرف لبنان، بحجة عدم إمكانية إصدار قوانين ضريبية لفئة معينة من المكلفين، وأنّ إصدارها بمفعول رجعي يخالف مبدأ النظام الحر.

 

 

 

اللواء: أسرار

همس
اتّصلت مرجعية روحية بمسؤول كبير مستفسرة عن الموقف الرسمي من تصريحات قائد السلاح الجوي في الحرس الإيراني الذي اعتبر لبنان بمثابة خط أمامي لإيران في معركتها مع الدولة العبرية!


غمز
فوجئ رئيس تيار سياسي بحجم التظاهرة الشعبية في ساحة الأشرفية بعد انتشار خبر إدخال مسعود الأشقر إلى العناية الفائقة في إحدى مستشفيات المنطقة!


لغز
يدور خلاف صامت بين أكثر من هيئة قضائية حول مصير التحقيق في انفجار المرفأ واحتمالات تنحية القاضي صوان أو استمراره في متابعة مهمته في هذا الملف الذي يزداد تعقيداً يوماً بعد يوم!

 

 

 

الجمهورية: أسرار

"الأشهر الستة الأولى ستكون صعبة"

سئل مرجع بارز عن العام الجديد، فقال إن الأشهر الستة الأولى ستكون صعبة والنصف الثاني منه سيكون أقل صعوبة إنما ملبداً بالغيوم.

 

عمليات أمنية محتملة...

تتحدث مصادر دبلوماسية عربية وغربية عن عمليات أمنية محتملة وصفت بأنها «خارج المألوف» في لبنان وربما في المنطقة.

 

مقتل "الشبح"!

اعتبر تقرير إستخباري مقتل أحد قادة تنظيم إقليمي في اليمن يُعرف بـ «الشبح» بأنه يساوي في توقيت العملية وتنفيذها أميركياً مقتل مسؤول إقليمي كبير السنة الماضية.

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