الاب مبارك: بتُطلب من الرئيس ان يبقى حاكم مصرف لبنان!

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كشف عميد معهد الدكتورة في جامعة الحكمة الاب كميل مبارك، خلال مقابلة له على ال LBCI انه كان في زيارة للبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، وعند سؤال الأخير عن زيارة مبارك لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون، واكد له بأنه سيزوره، حمل البطريرك الراعي الاب مبارك طلب للرئيس قائلً: "بتطلب من الرئيس ان يبقى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة".

وعند توصيله هذه الرسالة اجاب الرئيس عون الاب مبارك بأن مدته لم تنته بعد وولايته تنتهي بعد ٩ أشهر.

ومن جهة اخرى، أيّد الاب مبارك قتال حزب الله في سوريا، معتبراً ان الحزب حارب في الاراضي السورية "الجية".