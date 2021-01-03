A + A -

بعد الكلام الحاسم لرئيس الجمهورية الذي شدد على أنَّ لا شريك للبنانيين في حفظ استقلال وطنهم وسيادته على حدوده وأرضه وحرية قراره، وبعيداً من الدخول في متاهات السجالات العقيمة، التي سرعان ما تبددها الحقائق، لا بد للبنانيين من حسم خياراتهم في جملة من الملفات التي تعنيهم مباشرة في حياتهم اليومية، في الآتي القريب، وأبرزها:



أولاً، تشكيل الحكومة التي يعوَّل عليها لإطلاق مسار الخروج من الأزمة، ولاستجلاب الدعم الدولي المعلق، والمدخل إليها لا يزال هو إياه: الميثاق والدستور والمعايير الواحدة، وعدم التزامها هو الذي يعرقل، وليس المطالبة بها، كما يروِّج البعض.



ثانياً، تزخيم مسار الإصلاح، بمتابعة التدقيق الجنائي حتى الخواتيم، منعاً لأي عرقلة متوقعة، وتوصلاً إلى معرفة حقيقة من سرق الأموال، وأوقعنا في الورطة التي نتخبط فيها منذ أكثر من عام، بفعل خطايا الأعوام الثلاثين، فضلاً عن مواصلة إقرار القوانين الإصلاحية ثم تطبيقِها، من دون جعلِها فارغة المضمون، أو إدراجها في دوائر النسيان.



ثالثاً، في موازاة العناوين الإصلاحية الكبرى، الاهتمام الكبير بالعناوين المعيشية الكبيرة، التي من بينها ترشيد الدعم، والدفاع المستميت عن حق الناس في العيش الكريم في بلادهم، لا تحويلُهم متسولي حصص غذائية، أو طلبات هجرة إلى مختلف أصقاع الأرض.



رابعاً، التواضع من جانب القوى السياسية، خصوصاً تلك التي تتحمل مسؤولية لا شك فيها عم آلت إليها الأمور، وإجراء المراجعات المناسبة للسياسات، ورفع الأغطية السياسية عن المسؤولين، وإلا مواجهة فورة غضب شعبي جديدة يتحدث كثيرون عن أنها في طور التحضير.



خامساً، وللمرة المليون، وفي انتظر القرار المحتمل بتجديد الاقفال العام، الحفاظ على الصحة بالكمامة والتباعد والنظافة الشخصية عبر غسل اليدين باستمرار… فالبديل الذي كان يحذر منه جميع المسؤولين صار أمراً واقعاً يفرض نفسه على الجميع: تصاعد مخيف بنسبة الاصابات بكورونا، وارتفاع ملحوظ بنسبة الوفيات، على وقع شغور مفقود للأسرة في المستشفيات، وإرهاق واضح للجسم الطبي والتمريضي.



هل نتعظ هذه المرة؟ أم نبقى مختلفين لا على جنس الملائكة فحسب، بلا على أجناس المشكلات والقضايا والخلافات في كل الكرة الأرضية إلى جانب لبنان؟



الجواب قد يكون معروفاً، ولكن: ما أضيف العيش لولا فسحة الأمل.