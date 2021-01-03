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منع التجوّل في بسكنتا بسبب كورونا... وكنعان يناشد وزارة الصحة التحرّك فوراً

3
JANUARY
2021
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انتشر فيروس كورونا بشكلٍ لافت في بلدة بسكنتا المتنيّة في الأيّام الأخيرة، حيث سُجّل ارتفاعٌ في عدد الإصابات ما دفع رئيس وأعضاء المجلس البلدي الى اتخاذ قرار بمنع التجوّل إلا للضرورة القصوى.

وكان النائب ابراهيم كنعان تواصل، بناءً على طلب رئيس البلديّة وبعض أهالي المنطقة، مع وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن وأجهزة الوزارة، وتلقّى وعداً بالقيام بحملة فحوصات PCR في بسكنتا في اليومين المقبلين.
وكان رئيس البلديّة جورج علم أصدر بياناً أعلن فيه التدابير الآتية:
1- منع التجول في البلدة إلا للضرورة القصوى.
2- منع احياء الحفلات الدينية والاجتماعية ومنع كافة انواع التجمعات الخاصة والعامة.
3- منع الزيارات وفرض التزام المنازل.
4- فرض وضع الكمامة اثناء التجول ولاسيما في المحلات التجارية مع التباعد الاجتماعي.
5- منع سير الدراجات النارية.
6- اقفال كافة المطاعم والسناكات ولا يُسمح لها العمل إلا عن طريق تأمين الدليفري للزبائن.
7- ستقوم شرطة البلدية بالتعاون مع القوى الامنية بتسطير محاضر بكل من يخالف هذه التدابير والاجراءات العامة المفروضة.
علينا جميعاً التعاون من أجل انقاذ بلدتنا واهلنا.

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