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رئيس دائرة الأمراض الجرثومية في مستشفى الحريري: لقاح فايزر فعال وهو أملنا

3
JANUARY
2021
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 أوضح رئيس دائرة الأمراض الجرثومية في مستشفى رفيق الحريري الجامعي الدكتور بيار أبي حنا، في اتصال مع "الوكالة الوطنية للاعلام"، ان "هناك الكثير من الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي التي تحذر من فعالية لقاح كورونا"، مؤكدا أنها "غير صحيحة، فأملنا في القضاء على هذا الوباء هو عبر هذا اللقاح، والأخبار المتداولة لا تشجع الناس على أخذه".

وقال: "أثبتت الدراسات ان لقاح فايزر فعال وليس له عوارض مهمة، والملايين في دول العالم بدأوا بتلقيه، ولم يسجل حتى الآن أي عوارض مهمة".

أضاف: "بحسب معلوماتنا، هذا اللقاح آمن، وهو أملنا في القضاء على وباء كورونا، والخبراء لم يتوقعوا حدوث أي مشاكل، ويجب ان تتم متابعة الأشخاص الذين يتلقونه على مدى ستة أشهر للتأكد من عدم ظهور عوارض أو ظهور عوارض قليلة إلا أنها لن تكون سببا كي لا نتلقى اللقاح، فهو ما سينقذنا وأشجع المواطنين عليه".

وتابع: "نحن في وضع صعب، فهناك مرضى يجدون بصعوبة أسرة في المستشفيات، وآخرون ينتظرون دورهم في الطوارىء، والمستشفيات تركز على المصابين الصغار في السن".

وعن الإقفال، رأى انه "يساعد ويخفف الاحتكاك بين الناس، وبالتالي يخفف عدد الإصابات، لكن نتيجة الإقفال لا تظهر إلا بعد أسابيع عدة، لكن ليس لدينا خيار آخر حتى نسيطر على الوضع، لأننا اذا استمرينا في الوضع الحالي الصعب فحتما سنخرج عن السيطرة".

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