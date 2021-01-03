45 إصابة جديدة بكورونا و3 وفيات في عكار

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أعلنت غرفة إدارة الكوارث في محافظة عكار، في تقريرها اليومي، تسجيل 45 إصابة جديدة و3 حالات وفاة و56 حالة شفاء.



وتوزعت الإصابات كالتالي: القبيات 8، عندقت 4، برقايل 3، القريات 3، البيرة 2، فنيدق 2، بينو 2، عكار العتيقة 2، الشيخ محمد 2، الشقدوف 2 وإصابة واحدة في كل من: شدرا،الزواريب، بيت يونس، ببنين، الحوشب، حيذوق، بزال، العريضة، تلعباس الغربي، النفيسة، رحبة، ضهر الليسينة، الشيخ طابا، حلبا، قبعيت.



وتبعا لذلك، بات إجمالي عدد المصابين المسجلين في عكار منذ بدء الأزمة وحتى اليوم 4845 مصابا، الحالات الايجابية قيد المعالجة 931، حالات الحجر المنزلي 1056، حالات الشفاء 3837، الوفيات 77.