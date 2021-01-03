living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

عزل بلدة جزين عين مجدلين اعتبارا من صباح غد ولغاية هذا التاريخ!

3
JANUARY
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أصدر قائمقام قضاء جزين بالتكليف يحيى حميدي صقر، قرارا بعزل بلدة جزين - عين مجدلين في قضاء جزين، بعد الإطلاع على تقرير طبابة القضاء وبناء على توجيهات وتفويض محافظ لبنان الجنوبي، ومقتضيات الصحة والسلامة العامة في مواجهة خطر انتشار وباء كورونا.

وجاء قي القرار: "المادة الأولى: تعزل وتقفل بشكل كامل إعتبارا من السادسة صباحا من يوم غد الأثنين ولغاية السادسة من يوم الأثنين في 11 الحالي في بلدة جزين - عين مجدلين - قضاء جزين ، وتمنع إقامة الحفلات العامة أو الخاصة أو المناسبات الإجتماعية (أعراس، مآتم) أو السهرات أو التجمعات على إختلاف أنواعها وفي كافة الأمكنة، كما يمنع الخروج والولوج الى الشوارع والطرق ما بين السادسة مساء ولغاية الخامسة صباحا من كل يوم.

المادة الثانية: تستثنى حصرا من قرار الإقفال المؤسسات ذات الصلة بقطاع الصحة والأدوية (صيدليات، مستوصفات،...الخ) والأفران ومحطات توزيع المحروقات والغاز، والإدارات العامة والمؤسسات العامة، أما محلات بيع المواد الغذائية على إختلاف أنواعها والسوبر والميني ماركت فتقفل ما بين الخامسة عصرا ولغاية الخامسة صباحا، على أن يتم التقيد بالشروط الصحية وإجراءات الوقاية والسلامة العامة، وإلزامية وضع الكمامة والنظافة الشخصية وعدم الإكتظاظ والمحافظة على المسافات الآمنة بين الأشخاص والتعقيم بصورة دائمة، والإعتماد على خدمة الدليفري قدر الإمكان.

المادة الثالثة: تكلف بلدية جزين - عين مجدلين التشدد في تطبيق الإجراءات الوقائية وإلتزام المواطنين والمقيمين بأصول التباعد الإجتماعي والوقاية وعدم التجول والإختلاط وعدم مغادرة المنازل إلا في حالات الضرورة القصوى، وإلزامية إرتداء الكمامة لتغطية الفم والأنف عند إضطرارهم للتنقل، وكما التأكد من تقيد المؤسسات المستثناة من الإقفال بالشروط الصحية ودوام الفتح والإغلاق المحدد بالمادة الثانية من هذا القرار، وبالتالي تنظيم محاضر ضبط بحق المخالفين وفقا للأصول القانونية والأنظمة المرعية الإجراء، وطلب المؤازرة من القوى الأمنية عند الإقتضاء.

المادة الرابعة: تكلف القوى الأمنية التنسيق التام مع بلدية جزين - عين مجدلين لتنفيذ مضمون هذا القرار وتنظيم محضر وفقا للأصول. 


المادة الخامسة: يعمل بهذا القرار إعتبارا من السادسة صباحا من نهار غد الأثنين ويلغى أي نص مخالف أو لا يأتلف مع مضمونه". 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout