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جولة للخطيب في الجنوب على رأس وفد من التيار الوطني الحر ‎

3
JANUARY
2021
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جال نائب رئيس التيار للعمل الوطني الوزير السابق طارق الخطيب للمعايدة في الجنوب على رأس وفد من التيار الوطني الحر ضمّ أوديل سلامة، طوني خليل، داني سابا، عفيف نسيم، رمزي دسوم وسلطان فياض.
 
واستهلّ الوفد زيارته بلقاء صاحب السيادة المطران شربل عبدالله راعي أبرشية صور المارونية حيث قدم الوفد التهاني بالاعياد المجيدة باسم التيار الوطني الحرّ ورئيسه النائب جبران باسيل.
وقد ثمّن المطران عبدالله الزيارة  مثنياً على الحرص الوطني لرئيس التيار  وغيرته على لبنان وشاكراً الله على الموهبة التي يتمتع بها رئيس التيار، وعمله الدؤوب للمطالبة بالحقوق. 
ثم انتقل الوفد إلى بلدة رميش حيث بدأ زيارته من النصب التذكاري لشهيد الوطن اللواء فرنسوا الحاج وكان أهل واقرباء الشهيد بالاستقبال.
ووضع الخطيب اكليلاً من الزهر باسم رئيس التيار، كما اشاد بمزايا الشهيد الحاج. بعد ذلك انتقل الوفد الى منزل ذوي الشهيد. 
ومن ثمّ توجه للقاء كاهن البلدة الاب نجيب العميل وممثلين عن لجنة الوقف لتقديم التهاني بعيدي الميلاد ورأس السنة للرعيّة واهلها الكرام.
وثمّن الكاهن الزيارة وطلب من الرب أن يمدّ الرئيس عون بالقوة أكثر فأكثر ليستمر بمواجهة الضغوطات ومكافحة الفساد والنهوض بلبنان.
بعدها انتقل الوفد للقاء رئيس إقليم كاريتاس بنت جبيل المهندس طوني ماضي مقدما التهاني بِعيدَي الميلاد ورأس السنة.
كما ثمّن الخطيب الدور الذي يقوم به ماضي على الصعيد الاجتماعي والإنساني من حيث تقديم المساعدات للمحتاجين وتثبيتهم في قراهم.
وشكر ماضي الوفد مثمّناً الزيارة معربا عن محبته واحترامه لرئيس الجمهورية وباسيل.
واختتم الوفد زيارته بلقاء الصديق حسين الشاعر متمنيا أن تحمل هذه السنة كل الخير والسلام للبنان.
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