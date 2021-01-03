living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ابو شرف بعد تسلمه درعا تكريميا من البطريرك الراعي: لا حل قبل وصول لقاح كورونا الا بالاقفال العام

3
JANUARY
2021
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

استقبل البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي قبل ظهر اليوم في بكركي نقيب اطباء لبنان في بيروت البروفسور شرف ابوشرف الذي اطلعه على الوضع الصحي العام في لبنان وخصوصا لجهة جائحة كورونا، وطلب اليه ان يضم صوته الى صوت نقابة الاطباء والتوجه الى المواطنين لأخذ خطورة ةباء كورونا بالاعتبار وبكل جدية، والتقيد بالارشادات الوقائية من وضع الكمامات والتباعد الاجتماعي وغسيل اليدين. 

وأكد ابو شرف للبطريرك انه يطالب بالاقفال العام لأنه لم يعد هناك من اسرة فارغة في المستشفيات ولا في العناية الفائقة لاستقبال المرضى، والاعداد تزداد بسرعة كبيرة لا يتحملها البلد وليس لديه الامكانية للاعتناء بكل هذه الحالات، وأن لا حل مرحليا حتى وصول اللقاح ويصبح هناك علاج لكورونا، الا بالاقفال العام والتزام الاجراءات الوقائية. 

جاء ذلك عقب تسلم ابو شرف درعا تكريميا تحية اجلال وتقدير لنقابة الاطباء من البطريرك الراعي في ختام القداس الالهي الذي اقيم صباح اليوم في كنيسة الصرح البطريركي في بكركي في مناسبة "اليوم العالمي للسلام" الذي يحتفل به اليوم تحت عنوان " ثقافة الرعاية مسار للسلام"، حيث كرّمت "اللجنة الاسقفية عدالة وسلام" المنبثقة من مجلس البطاركة والاساقفة الكاثوليك في لبنان APEL، نقابة الاطباء ومجموعة من المؤسسات والجمعيات الانسانية التي كان لها دور كبير في معالجة ضحايا انفجار المرفأ والاعتناء بمرضى وباء كورونا.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout