حركة أمل وحزب الله: لا خلفيات حزبية وراء التأخير في انشاء المستشفى الميداني في منطقة صور

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نفى مكتب الشؤون البلدية في حركة أمل ومكتب العمل البلدي في حزب الله ما نقلته إحدى وسائل الاعلام عن خلافات حزبية حول التأخير في انشاء المستشفى الميداني المقرر في منطقة صور.

واكد الجانبان في بيان مشترك، ان "لا خلفيات حزبية وراء التأخير، وجل ما في الامر ان بعض الامور التقنية بين الوزارة المختصة والجهات المعنية اداريا هي التي تقف حائلا دون الاسراع في انجاز هذا المستشفى الذي يمثل حاجة ضرورية للمنطقة، خاصه في ظل تفشي جائحة كورونا".

واهاب البيان "بالسلطات المعنيه الاسراع في تذليل كل العوائق من أجل انجاز هذا المستشفى باقصى سرعة ممكنة، وهما على اتم الاستعداد لتأمين كل الدعم والمؤازرة من اجل الاسراع في اتمام انشاء المستشفى ووضعه بتصرف ابناء منطقة صور والجنوب".