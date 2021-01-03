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قوى الأمن تعلن القبض على عدد من مطلقي النار ليلة رأس السنة

3
JANUARY
2021
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- صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الاتي:
"رغم التحذيرات والحملات التوعوية المتكررة من قبل قوى الأمن الداخلي والجمعيات المعنية لحث مطلقي النار في الهواء على التخلي عن هذه الظاهرة اللأخلاقية واللاحضارية، إلا أن منهم من لم يتعظ رغم سقوط ضحايا أبرياء نتيجة أفعالهم، غير مبالين بالجريمة التي يرتكبونها ولا بالمآسي التي يتسببون بها لعائلات هذه الضحايا، ضاربين عرض الحائط القوانين المرعية التي تجرم إطلاق النار.
وتم تداول فيديوهات على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر عددا من الأشخاص يطلقون النار في مناطق لبنانية مختلفة، خلال ليلة رأس السنة الميلادية.

من خلال الاستقصاءات والتحريات، تمكنت قوة من المجموعة الخاصة في وحدة الشرطة القضائية من تحديد أماكن ثلاثة منهم، وتوقيفهم بتاريخي 1 و 2-1-2021 ، وهم:

- س. ر. (مواليد العام 1996، لبناني) أوقف في محلّة العمروسية - الضاحية الجنوبية.
- ج. م. (مواليد العام 1998، لبناني) أوقف في منطقة دير دغيا - صور.
- ف. أ. (مواليد العام 1993، لبنانية) أوقفت في الجديدة - عكار.

أحدهم كان يقوم بإطلاق النار عشوائيا من سلاح حربي في الهواء، في منطقة كاشفة لمطار رفيق الحريري الدولي.

أودع الموقوفون مع المضبوطات القطعات المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقهم، بناء على إشارة القضاء المختص.

وتؤكد المديرية أن العمل مستمر لتوقيف المتورطين. وتدعو المواطنين إلى إرسال المعلومات الموثقة عن مطلقي النار (صورة أو فيديو)، إيمانا منها بدورهم الجوهري من خلال التعاون معها، وذلك عبر خدمة بلغ على الموقع الإلكتروني لقوى الأمن الداخلي أو من خلال صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، علما بأن أسماء مرسلي هذه المعلومات تبقى طي الكتمان، وفقا للقانون".

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