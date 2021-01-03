عناوين الصحف ليوم الأحد 3 كانون الثاني 2021

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النهار: هل يصمت عون عن الانتهاك الإيراني الأوقح؟ الكارثة الوبائية الأخطر تُعيد الإقفال الطويل
الديار: الحكومة تحصد ما زرعت : «كورونا» خارج السيطرة... والتوجه للإقفال لـ 3 أسابيع
ليلة رأس السنة : «قتلة الرصاص العشوائي» يسرحون والمـطـار الضحية الأولى
الأنباء الكويتية: مستشار رئيس الجمهورية الصحي: «فايزر» تشترط تضمين العقد رفع المسؤولية عنها حال تعرض أي شخص لعوارض خطرة
لبنان بانتظار «الإقفال» غداً.. وتحرك فرنسي مستجد لإنعاش مبادرة ماكرون
الشرق الأوسط: لبنان: اللجنة الصحية في البرلمان توصي بالإقفال العام
ارتفاع في الإصابات يستنزف القطاع الصحي
الوطن السورية : ظريف يوجّه بوصلة «مصلحة التصعيد» صوب إسرائيل وعملائها … طهران تسعى لكبح جماح الحرب من منطق القوة