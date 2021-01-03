تشكيل الحكومة: مكانك راوح

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الديار: في جديد تشكيل الحكومة العتيدة، تؤكد مصادر مطلعة للديار أن الأمور توصف بعبارة «مكانك راوح» حيث ينتظر كل من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري أن يرد الطرف الآخر على اقتراحه. ففي حين يعتبر الرئيس الحريري انه قدم تصوره للحكومة، يعتبر الرئيس عون ان على الحريري ان يعود الى بعبدا آخذاً بعين الاعتبار الملاحظات التي أبداها على تشكيلته.

وفي هذا الاطار، كشفت مصادر مطلعة على جو الحريري للديار ان الاسماء التي قدمها عون يعد بعضها «فاقعاً» من الناحية السياسية والحزبية، بيد ان الحريري يصر على ان تكون حكومته خالية من الحزبيين ومقتصرة على المستقلين وأصحاب الكفاءات.