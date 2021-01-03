الجيش السوري يمشّط البادية

A + A -

الوطن السورية : نددت سورية، أمس، بما تضمنه بيان السفارة الأميركية من «أكاذيب» و«محاولات تضليل» رداً على دعوة المقرر الخاص للأمم المتحدة إلينا دوهان لرفع العقوبات عن سورية.

واعتبر مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين في تصريح نقلته «سانا» أن هذا السلوك يؤكد إصرار الولايات المتحدة على نهج الهيمنة والغطرسة، وسيطرة القطب الواحد، وعدم الاستماع إلا للأصوات التي تناسب قراراتها الرعناء في المنطقة.



وشدّد المصدر على أنه آن الأوان للإدارة الأميركية أن تتحمل المسؤولية الكاملة عن معاناة السوريين من خلال دعمها للإرهاب وفرض الإجراءات القسرية أحادية الجانب، التي تخالف القوانين الدولية وشرائعها، وتحرم السوريين من توفير متطلبات العيش والحياة الكريمة وتضاعف من خطورة جائحة كورونا وتعيق جهود الدولة السورية للتصدي لها.



واعتبر المصدر أن نتائج هذه السياسات الأميركية ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية، ودعوة المقرر الخاص للأمم المتحدة يجب أن تشكّل البداية لمحاسبة الإدارة الأميركية على جرائمها بحق السوريين أمام القضاء الدولي المختص.



وكانت دوهان دعت في بيان لها الثلاثاء الماضي الولايات المتحدة الأميركية إلى رفع العقوبات أحادية الجانب المفروضة على سورية، معتبرةً أن هذه العقوبات قد تمنع إعادة بناء البنية التحتيّة المدنيّة السوريّة التي دمرتها الحرب.



لكن صفحة السفارة الأميركية في دمشق، أعربت في بيان لها الأربعاء الماضي عن رفض الولايات المتحدة القاطع لدعوة دوهان، زاعمة أن تحميل العقوبات الأميركية مسؤولية الأزمة الاقتصادية في سورية «مضللّة وخاطئة».



تحذير الخارجية السورية من السياسيات الأميركية، يأتي تزامناً مع تفعيل تنظيم «داعش» الناشط في البادية السورية وبحماية من قاعدة التنف الأميركية، لنشاطه مؤخراً، والذي أسفر الأربعاء الماضي عن استهداف حافلة للجيش السوري، ما أدى لاستشهاد نحو 30 سورياً، الأمر الذي دفع بالجيش العربي السوري للبدء بحملة تمشيط للمنطقة وضرب تحركات التنظيم الإرهابي.



مصدر ميداني بين لـ«الوطن»، أن الجيش العربي السوري مشَّط بمؤازرة الطيران الحربي بادية دير الزور الجنوبية والجنوبية الغربية، فيما شن الطيران الحربي الروسي، غارات مكثفة ومركزة، على مواقع وتحركات لبقايا تنظيم داعش الإرهابي، بمحيط جبل البشري وكهوف ومواقع بالمنطقة المذكورة محققاً فيها إصابات مباشرة.