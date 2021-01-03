فادي كرم : يخططون لتعميم الفوضى وإبقاء الرئاسة في قبضتهم

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رأى أمين سر تكتل الجمهورية القوية النائب السابق د. فادي كرم، أن السلطة في لبنان فقدت كل مقومات الحكم، ولم يبق في جعبتها سوى الوعود المورفينية لتخدير الشارع والناس، معتبرا بالتالي، ان تغريدة رئيس الجمهورية بأنه «يعمل لكي تحمل السنة الجديدة معالجة الاوضاع الصعبة»، مجرد شيكا بلا رصيد، ويندرج في سياق المواقف والتصاريح التخديرية ليس إلا، وذلك لاعتبار كرم، ان العمل على معالجة الاوضاع، يبدأ من وجود حكومة مستقلة من اهل الاختصاص.

ولفت كرم في تصريح لـ «الأنباء»، الى ان صندوق النقد الدولي والمجموعة الاوروبية وكل الدول الصديقة، ربطوا مساعدة لبنان، اولا بتشكيل حكومة مهمة، وثانيا ببرنامج اصلاحي حقيقي، وهو ما ليس واردا لدى الفريق العوني وحليفه حزب الله، لان البرامج الاصلاحية ستؤدي الى محاكمتهما، وبالتالي الى زوالهما سياسيا، والاخطر من ذلك، هو استعداد السلطة لإغراق لبنان بمزيد من الازمات الاقتصادية والمالية والسياسية، وصولا الى نسف الانتخابات النيابية ومن ثم الاستحقاق الرئاسي، بهدف إبقاء الرئيس عون في القصر الجمهوري بعد انتهاء ولايته.

وردا على سؤال، ختم كرم معربا عن يقينه بأن السلطة الحاكمة لا تريد انتخابات نيابية لا مبكرة ولا في موعدها الدستوري، وستعمد مع اقتراب الاستحقاق الرئاسي، الى تعميم الفوضى الدستورية لإبقاء السدة الرئاسية في قبضتها.