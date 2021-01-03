لبنان بانتظار «الإقفال» غداً

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الأنباء الكويتية : كورونياً، أوصت اللجنة الفنية لمواجهة الفيروس، في اجتماعها الطارئ أمس، بالإقفال التام للبنان ثلاثة اسابيع او اربعة.

ويفترض اقرار هذه التوصية غدا الاثنين في اجتماع وزاري برئاسة رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب، في ضوء ما ترتب على اسبوع الأعياد من تفاقم في الإصابات بهذا الفيروس.

فقد ذهبت احتفالات رأس السنة، التقليدية في لبنان، وبقيت ارتداداتها على المستشفيات والمختبرات الطبية، التي ازدحم سمار الليل على ابوابها منذ صباح امس الباكر، لإجراء فحوصات PCR تطمينية.

وتتوقع وزارة الصحة اللبنانية تفاقم اعداد المصابين في غضون 10 ايام، نتيجة الاستهتار الذي تبدى في اقبال الناس على السهرات الطربية والراقصة، ليل الخميس ـ الجمعة، مع انعدام الالتزام بالتباعد الاجتماعي او اعتماد الكمامات.

واعترف رئيس لجنة الصحة النيابية الدكتور عاصم عراجي» بفقدان السيطرة على الوضع الوبائي في لبنان بسبب فوضى مرحلة الأعياد. وقال: المستشفيات لم تعد قادرة على استيعاب الاصابات، فاتخذوا التدابير الفورية.

اما المستشار الصحي للرئيس العماد ميشال عون الدكتور وليد خوري، فقد رد على سؤال حول معوقات توقيع العقود مع شركة «فايزر» لاستقدام اللقاحات المضادة للكورونا، بالقول ان الشركة المعنية طلبت ان يتضمن العقد رفع مسؤوليتها، حال تعرض اي شخص الى عوارض خطرة.