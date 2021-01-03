الصليب الأحمر: لا صحة للخبر المتداول عن توقف الجمعية عن نقل المسنين المصابين بكوفيد19

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أصدر الصليب الأحمر اللبناني بيانا توضيحيا بخصوص تداول معلومات عن توقف الجمعية عن نقل المسنين المصابين بكوفيد-19 الى المستشفيات لأن الأولولية ليست لهم. وجاء في البيان:

"يتم التداول عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق الواتساب بمعلومات تتعلق بتوقف جمعية الصليب الأحمر اللبناني عن نقل المسنين المصابين بكوفيد-19 الى المستشفيات لأن الأولوية ليست لهم؛ لذلك، منعا للالتباس، وتوضيحا لأية مغالطات، يهم الصليب الأحمر اللبناني أن يؤكد أنه لم ولن يتوقف عن تلبية أي نداء طارئ بغض النظر عن الحالة أو العمر. وسيواصل القيام بجميع المهام المطلوبة منه في جميع الحالات وخاصة المهمات المتعلقة بكوفيد-19، وإنه اذ يؤكد دوما على التزامه الدائم بالواجب الإنساني لتقديم الإسعافات والدعم لكل إنسان محتاج في كل مكان