إضاءة شموع ورفع صلوات في الاشرفية

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بدأ أصدقاء ومناصرو الأستاذ مسعود الأشقر الأمين العام للإتحاد من أجل لبنان القيادي السابق في القوات اللبنانية ومؤسس وحدات الدفاع فيها، الموجود في غرفة العناية الفائقة في مستشفى رزق الجامعي، التجمع في ساحة ساسين في الأشرفيّة، لرفع الصلوات وإضاءة الشموع من أجل شفائه من الأزمة القلبية التي تعرّض لها يوم الخميس الفائت،تقدّمهم رئيس كهنة رعية مار يوحنا الرئيس السابق لمدرستي الحكمة في برازيليا وعين سعادة الخوري كبريال تابت. مع العلم أن عائلة الأشقر دعت المناصرين والمحبّين للصلاة وإضاءة الشموع في منازلهم، بسبب تفشي جائحة كورونا ولكي لا يتعرّض أحد من الأصدقاء لهذا الوباء القاتل.