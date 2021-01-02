83 إصابة جديدة في الكورة

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أعلنت لجنة إدارة الأزمات في قضاء الكورة، في نشرتها اليومية، "تسجيل 83 حالة إيجابية جديدة في الكورة موزعة على الشكل الآتي: صديق 1 - بدبا 1 - برسا 4 - داربعشتار 4 - كفرصارون 2 - ضهورالهوا 1 - أنفه 14 - كفرعقا 1 - بتوراتيج 2 - بشمزين 3 - دده 1 - المجدل 2 - فيع 1 - راسمسقا 8 - النخلة وحارةالخاصة 6 - أميون 2 - كفرحزير 2 - بزيزا 2 - كوسبا 5 -

قلحات 1 - قيد التحقق 20. كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة في النخلة وحارة الخاصة".

ودعت اللجنة "الى التشدد بتطبيق الإجراءات الوقائية منعا لتفشي الفيروس وحفاظا على السلامة العامة، خصوصا في ما يتعلق بارتداء الكمامة خارج المنزل والتقيد بمسافة التباعد الإجتماعي"، كما ناشدت "المصابين وجوب التزام الحجر المنزلي تحت طائلة المسؤولية"، متمنية لهم "الشفاء العاجل".