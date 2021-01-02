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حمدان: عليكم إقفال البلد نهائياً وعلى جميع المواطنين التقيد والالتزام بهذا القرار

2
JANUARY
2021
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توجه العميد مصطفى حمدان أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين-المرابطون الى المعنيين في السلطة والمسؤولين عن مكافحة انتشار وباء الكورونا في نداء عبر وسائل التواصل الاجتماعي:
"عليكم إقفال البلد نهائياً وعلى جميع المواطنين التقيد والالتزام بهذا القرار، لأنها مسؤولية إجتماعية ووطنية وفي رقبة دولة ملوك الطوائف والمذاهب اللبنانية الحاكمة.
عليكم اقفال البلد والعزل التام ولكن في المقابل يجب إقفال مكاتب الصيرفة (الذين يتداولون سعر الصرف كما يحلو لهم) للحفاظ على قيمة الليرة اللبنانية كي يستطيع المواطن اللبناني تأمين قوت يومه بكرامته".
أما بالنسبة للمواطنين الذين يعملون ويؤمّنون لقمة عيشهم يومياً وليس لديهم دخلاً شهرياً أو معيلاً دائماً، نقول بأننا نضع هذه المسألة من ضمن مسؤوليات السلطة المذهبية والطائفية الذين نهبوا أموال اللبنانيين وأن يضعوا حد للصرافين وعدم التلاعب بالدولار والحفاظ على قيمة الليرة اللبنانية، وتأمين للمواطنين اللبنانيين كل حاجاتهم على الأقل المواد الغذائية كي لا يموتوا جوعاً بدلاً عن الكورونا.
وتساءل حمدان أين المساعدات التي أتت مما يفوق من مئة دولة في العالم حتى الدول الفقيرة تكرمت علينا للشعب اللبناني؟؟ أو أنكم يا طغمة الحاكمين تفرضون علينا انتظار استلام الرئيس الاميركي المنتخب بايدن الحكم كي تتحملون المسؤولية مثلما تفعلون في موضوع تأليف الحكومة وترك مصير الشعب اللبناني إلى المجهول.
الوضع المأساوي جداً، وأنتم مسؤولين كما أهلنا اللبنانيين مسؤولين عن حماية أمنهم الاجتماعي الصحي.
والله يسلم الجميع، الكورونا مش مزحة.

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