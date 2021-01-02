البستاني: نتمنى على القوى الأمنية فرض الالتزام بقرار الاقفال في كل المناطق اللبنانية

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غرد النائب فريد البستاني في حسابه الخاص عبر موقع تويتر.

وكتب البستاني: "اما وقد تزايدت حالات الكورونا نتيجة عدم التزام الناس بالتدابير الوقائية ما أوصلنا إلى حالة صحية كارثية سوف تحتم حالة إغلاق تام.

نتمنى على القوى الأمنية فرض الالتزام بهذا القرار في كل المناطق اللبنانية بدون استثناء، فما جدوى ان تلتزم بعض المناطق بينما مناطق أخرى تعيش حالة فلتان."

اما وقد تزايدت حالات #الكورونا نتيجة عدم التزام الناس بالتدابير الوقائية ما أوصلنا إلى حالة صحية كارثية سوف تحتم حالة إغلاق تام.

نتمنى على القوى الأمنية فرض الالتزام بهذا القرار في كل المناطق اللبنانية بدون استثناء، فما جدوى ان تلتزم بعض المناطق بينما مناطق أخرى تعيش حالة فلتان.