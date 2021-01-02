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شعبة المعلومات توقف عصابة نفذت سرقات في عدد من مناطق جبل لبنان

2
JANUARY
2021
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صــدر عـــــن المــديريـة العـامــة لقـــوى الأمــــن الداخـلي ــــــ شعبــة العلاقــات العامــة البـــــلاغ التــــالـي:

 

حصلت في الآونة الأخيرة عدّة عمليات سرقة بواسطة الكسر والخلع طالت محلّات تجارية وأخرى معدّة لبيع الأجهزة الخلوية، في مناطق مختلفة من محافظة جبل لبنان، من قِبل عصابة مجهولة. كثّفت الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف هوية الفاعلين وتوقيفهم.

 نتيجة الاستقصاءات والتحريات، والإجراءات الميدانية المكثّفة التي قامت بها الشعبة، توصلت الى تحديد هوية كامل أفراد العصابة، وهم كل من السوريين: 

  • ع. د. (مواليد عام 2002)
  • ب. ع. (مواليد عام 2001)
  • م. ب. (مواليد عام 2000)
  • م. م. (مواليد عام 2002)
  • م. غ. (مواليد عام 2003)

بتاريخ 28-12-2020، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت دوريات الشعبة من توقيفهم بعمليةٍ نوعيةٍ ومتزامنة في مناطق الدكوانة، سن الفيل والنبعة. 

بتفتيش مكان إقاماتهم في محلتي سن الفيل والنبعة، تم ضبط قسم من المسروقات، عبارة عن /6/ أجهزة خلوية، جهاز "كمبيوتر"، سكين عدد /2/ وأدوات تُستخدم في عمليات السرقة.

بالتحقيق معهم، اعترفوا بتشكيلهم عصابة سرقة، وانهم نفذوا حوالى /8/ عمليات سرقة من محال تجارية في مناطق: سد البوشرية، الدورة، برج حمود، المكلّس ونهر إبراهیم.

 أجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المختص، بناءً على إشارة القضاء.

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