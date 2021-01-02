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إتحاد بلديات صيدا الزهراني: تسجيل 194 إصابة وحالتي وفاة

2
JANUARY
2021
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سجل عداد إصابات كورونا مزيدا من الإرتفاع ضمن نطاق إتحاد بلديات صيدا الزهراني بلغ 260 إصابة وحالتي وفاة، مقابل 194 إصابة وحالتي وفاة الأسبوع الفائت.

وصدر عن غرفة عمليات إدارة الكوارث والأزمات في إتحاد بلديات صيدا - الزهراني التقرير الإسبوعي لحالات إنتشار كورونا على صعيد بلديات الإتحاد في الفترة الممتدة من الجمعة 25 كانون الاول2020 وحتى الخميس 31 منه، حيث يتم متابعة 734 حالة نشطة.

وتوزعت الحالات على 260 إصابة وحالتي وفاة و130 حالة شفاء خلال أسبوع واحد.

ولفتت غرفة العمليات الى أنها "تتيح منصة إلكترونية تفاعلية خاصة للإطلاع على البيانات اليومية لحالات الإنتشار في الإتحاد، حيث تعرض البيانات المؤكدة والمستحدثة يوميا".

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