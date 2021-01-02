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إدي معلوف: علامات استفهام لا زالت تؤخر تشكيل الحكومة

2
JANUARY
2021
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أيّد عضو تكتل لبنان القوي النائب ادغار معلوف  في حديث مع “الأنباء” الالكترونية، توصيف البطريرك الراعي التعاطي بالشأن اللبناني وكأنه قطعة شطرنج، قائلاً: “بقدر ما نستطيع ان نفصل لبنان عن مشاكل المنطقة وإيجاد حلول لمشاكلنا الداخلية يكون ذلك افضل بكثير لنا ولبلدنا، لأنه لا يجوز ان نبدي همومنا الداخلية على الوضع الاقليمي والدولي”، داعياً الى الجلوس سوياً لاجتراح الحلول قبل فوات الأوان.

واعتبر معلوف ان هناك “علامات استفهام كثيرة لا زالت تؤخر تشكيل الحكومة الى اليوم، من بينها عدم التفاهم على وحدة المعايير ومحاولة البعض اخذ لبنان رهينة او تحويله الى أحجار شطرنج كما قال الراعي، وأيضا هناك محاولات حثيثة لقلب التوازنات التي بدأنا نتلمسها بطبيعة تشكيل الحكومة، وعلامات استفهام حول عدم رغبة الحريري بتوزير مقربين من حزب الله بالحكومة، فمن الواضح ان الأمور صعبة وليست سهلة، وما بين الغاز والبنزين ورفع الدعم والترسيم والنازحين والتوطين وما يحصل في المنطقة جراء التطبيع مع اسرائيل، كل هذه المواضيع تصب في خانة تأخير التأليف”.

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