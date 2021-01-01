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عبد الصمد زارت مركز فوج إطفاء بيروت وعائلات متضررة من انفجار المرفأ

1
JANUARY
2021
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 زارت وزيرة الإعلام في حكومة تصريف الأعمال الدكتورة منال عبد الصمد نجد مركز فوج إطفاء بيروت الذي فقد 10 من عناصره في انفجار بيروت في 4 آب الماضي.

والتقت عبد الصمد قائد الفوج العقيد الركن نبيل الخنكرلي ورئيس شعبة العلاقات العامة في الفوج الملازم أول علي نجم، واستمعت إليهما وبحثت معهما في مختلف المواضيع.

ثم كان لها جولة في عدد من المنازل المتضررة، كما زارت بعض أهالي الضحايا واستمعت الى همومهم ومطالبهم.

وأكدت عبد الصمد "ضرورة تحقيق العدالة، ودور الجيش والأجهزة الأمنية ومؤسسات الدولة، وكذلك المجتمع المدني، في العمل يدا بيد من أجل النهوض ببلدنا ومكافحة الفساد سويا، فالدولة هي نحن جميعا، في أي موقع كان، وعلينا الحفاظ عليها".

ودعت الى "التكاتف والتضامن بين اللبنانيين لمواجهة الوضع الاقتصادي الصعب".

ورافق عبد الصمد في جولتها فريق من تلفزيون لبنان.

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