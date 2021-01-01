ضابط إسرائيلي كبير يهدد حزب الله

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حذر ضابط كبير في الجيش الإسرائيلي من احتمالية أن تنفذ ميليشيا حزب الله هجوماً في الوقت القريب على إسرائيل، بحسب صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية.



وقال الضابط الذي يعمل في الجبهة الشمالية إن "الجيش الإسرائيلي سيرد بشدة غير مسبوقة على حادث من هذا النوع بخلاف عدم إطلاق النار على خلية للحزب اجتازت الحدود في يوليو (تموز) الماضي".



وأوضح أن الجيش الإسرائيلي لم يقض على تلك الخلية لعدم رغبته بالتصعيد في ذلك الوقت.



وأضاف "الحدود الشمالية تقترب من حادث تصعيدي، حتى أيام قتالية، أنا مقتنع أنه سيحدث في المنطقة حادث سيكون أكثر قوة من حادث "هار دوف" (مزارع شبعا)، الأمر الذي قد يؤدي إلى إصابات في الأرواح. الاحتمال أن يقع هجوم يسفر عن إصابات كبير، وهذا يتطلب منا أن نكون جاهزين. احتمال اندلاع أحداث يرتفع".