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في أول يوم من 2021/ 19 اصابة حتى الساعة

1
JANUARY
2021
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أعلنت بلدية كفرعقا -الكورة في بيان، تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في البلدة، وهم يلتزمون الحجر المنزلي.
 
وطلبت البلدية من جميع المخالطين التزام الحجر وإجراء الفحوص اللازمة، مشددة على مخالطي الحالات الايجابية في البلدة "ضرورة التزام الإجراءات الوقائية وارتداء الكمامة وعدم المشاركة في النشاطات الاجتماعية والدينية".
 
كما وأعلنت بلدية منيارة واللجنة الصحية في البلدة في بيان، تسجيل 4 اصابات جديدة ليلا بفيروس كورونا، وطلبتا من كل من خالطهم أو يعاني من أعراض التواصل مع اللجنة الصحية .
 
وأعلنت بلدية كفرحزير - الكورة في بيان، تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في البلدة، حيث أجروا فحص ال pcr وأتت النتيجة إيجابية، وهم يلتزمون الحجر المنزلي.
 
وأعلنت خلية الأزمة في بلدية رحبة في بيان، تسجيل 9 إصابات جديدة رفعت العدد الإجمالي الى 36 إصابة.
 
وعزت الخلية هذا الارتفاع الى أن "السلوك العام غير آمن ويجب تغييره لتجنب الانزلاق نحو المنطقة الحمراء مجددا".
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