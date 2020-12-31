living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

وعد الطاعة ... لاقوى جماعة (بقلم مصطفى أبو عيد )

31
DECEMBER
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

وعد الطاعة ... لاقوى جماعة.
معايدة سياسية من عوني الى شعب لبنان العظيم.

خلصت ال٢٠٢٠ وخلصنا ٣٢ سنة من النضال... بال١٩٨٨ صح كان عمري ٦ سنين، لح تسألو شو بعرف من النضال؟ لح جاوب: بعرف دمعة امي يلي كانت تنزل مجرد ظهور رئيس الحكومة الانتقالية على شاشة التلفزيون ببدلتو العسكرية، وكانت تعيطلنا كلنا لنسمع ونشوف مين هيي بتحب لحتى نحبو... بعرف من النضال انو بيي كان يخلينا نوقف عالنشيد الوطني اللبناني بالقوة، الساعة ٦ الصبح، واذا حدا منا التفت التفاتة صغيرة، ياكل قتلة وصار النشيد الوطني بالنسبة الي متل الصلاة، ممنوع حرك راسي يمين او شمال...
بعرف من النضال انو كانت امي عم تفرم بقدونس لتعملي تبولة بعيد ميلادي واجا بيي ونحنا عضو الشمعة وقلا معوض بسلامتك، قالتلو مين مات؟ قلا رينيه معوض... قالتلو المهم الجنرال عايش... وكنت حدّا.
بعرف كتير اشيا، بس اهم شي، انو ب١٣ تشرين الاول ١٩٩٠، امي لبست الاسود، لان اعتبرت انو برحيل الجنرال مات لبنان، مات الحلم...

٣٢ سنة نضال، ٣٢ سنة ايمان بقائد، حارب بشرف ضد عالم ما بيعرفوا شو يعني شرف... ولا يوم كذب، وهني كلّن كذابين... وطلبوا مني اكرهو لانو مسيحي، بس حسب ديني المسلم لا يكذب، فما قدرت صدقن، لانو خلاني التقي وجها لوجه مع كلمة صادق، وخلاني اعرف ديني من خلالو، وطورتو لصار الدين هو الوطن...

٣٢ سنة وانا عم شوف كيف شعب انتج قائد، ما حدا قدر يلغيه، وكيف قائد اشترى شعب، والغى حالو والغاهم معو...
٣٢ سنة وانا عم شوف، كيف قائد عم بيحارب دول وقوته هيي ايمان شعبو فيه...
٣٢ سنة وانا فكر، هل تجسد الايمان بجسد قائد بيشرّف وطن؟ او الكرامة تجسّدت بشخص ميشال عون؟

٣٢ سنة وفايتين بالسنة ٣٣ لنجدد العهد لسيد العهد، بس هالمرة القسم لح يكون قسم الطاعة، سهر وتعب ويغلى التمن، نحنا بدنا نعمر وطن... وعد الشرف والطاعة، منحلف بشرفنا والارز العتيق، بمجدنا الجايي والعز اللي كان، بكل حبة تراب من ارض لبنان، وبحق الانسان يتمتع بالكرامة ويعيش بأمان وكل اللي بيتراجع وكل اللي بيخون بيكون ملعون... من هلا ل١٠٠ سنة، لتخلص الدني...


وعد لسيد العهد انو سيوفنا وكرامتنا وشرفنا، ما منرفعن الا بوجه كل خسيس وعميل وسافل ومنحط... وعد الطاعة لاقوى جماعة... جماعة شعب لبنان العظيم، بنهاية سنة ٢٠٢٠، بقلكم جددوا العهد بصوت اعلى لنموت ونعيش الف مرة، ليحيا فخامة الرئيس العماد ميشال عون. وكل عام وانتوا بألف خير.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout