وعد الطاعة ... لاقوى جماعة (بقلم مصطفى أبو عيد )

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وعد الطاعة ... لاقوى جماعة.

معايدة سياسية من عوني الى شعب لبنان العظيم.

خلصت ال٢٠٢٠ وخلصنا ٣٢ سنة من النضال... بال١٩٨٨ صح كان عمري ٦ سنين، لح تسألو شو بعرف من النضال؟ لح جاوب: بعرف دمعة امي يلي كانت تنزل مجرد ظهور رئيس الحكومة الانتقالية على شاشة التلفزيون ببدلتو العسكرية، وكانت تعيطلنا كلنا لنسمع ونشوف مين هيي بتحب لحتى نحبو... بعرف من النضال انو بيي كان يخلينا نوقف عالنشيد الوطني اللبناني بالقوة، الساعة ٦ الصبح، واذا حدا منا التفت التفاتة صغيرة، ياكل قتلة وصار النشيد الوطني بالنسبة الي متل الصلاة، ممنوع حرك راسي يمين او شمال...

بعرف من النضال انو كانت امي عم تفرم بقدونس لتعملي تبولة بعيد ميلادي واجا بيي ونحنا عضو الشمعة وقلا معوض بسلامتك، قالتلو مين مات؟ قلا رينيه معوض... قالتلو المهم الجنرال عايش... وكنت حدّا.

بعرف كتير اشيا، بس اهم شي، انو ب١٣ تشرين الاول ١٩٩٠، امي لبست الاسود، لان اعتبرت انو برحيل الجنرال مات لبنان، مات الحلم...

٣٢ سنة نضال، ٣٢ سنة ايمان بقائد، حارب بشرف ضد عالم ما بيعرفوا شو يعني شرف... ولا يوم كذب، وهني كلّن كذابين... وطلبوا مني اكرهو لانو مسيحي، بس حسب ديني المسلم لا يكذب، فما قدرت صدقن، لانو خلاني التقي وجها لوجه مع كلمة صادق، وخلاني اعرف ديني من خلالو، وطورتو لصار الدين هو الوطن...

٣٢ سنة وانا عم شوف كيف شعب انتج قائد، ما حدا قدر يلغيه، وكيف قائد اشترى شعب، والغى حالو والغاهم معو...

٣٢ سنة وانا عم شوف، كيف قائد عم بيحارب دول وقوته هيي ايمان شعبو فيه...

٣٢ سنة وانا فكر، هل تجسد الايمان بجسد قائد بيشرّف وطن؟ او الكرامة تجسّدت بشخص ميشال عون؟

٣٢ سنة وفايتين بالسنة ٣٣ لنجدد العهد لسيد العهد، بس هالمرة القسم لح يكون قسم الطاعة، سهر وتعب ويغلى التمن، نحنا بدنا نعمر وطن... وعد الشرف والطاعة، منحلف بشرفنا والارز العتيق، بمجدنا الجايي والعز اللي كان، بكل حبة تراب من ارض لبنان، وبحق الانسان يتمتع بالكرامة ويعيش بأمان وكل اللي بيتراجع وكل اللي بيخون بيكون ملعون... من هلا ل١٠٠ سنة، لتخلص الدني...



وعد لسيد العهد انو سيوفنا وكرامتنا وشرفنا، ما منرفعن الا بوجه كل خسيس وعميل وسافل ومنحط... وعد الطاعة لاقوى جماعة... جماعة شعب لبنان العظيم، بنهاية سنة ٢٠٢٠، بقلكم جددوا العهد بصوت اعلى لنموت ونعيش الف مرة، ليحيا فخامة الرئيس العماد ميشال عون. وكل عام وانتوا بألف خير.