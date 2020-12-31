ما جديد قضية إغتيال قاسم سليماني؟

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اكد رئيس السلطة القضائية الإيرانية سماحة السيد إبراهيم رئيسي أن الرئيس الاميركي دونالد ترامب ليس بمنأى عن عقوبة اغتيال الفريق قاسم سليماني

واكد رئيسي أن السلطات الإيرانية اعدت لائحة لمعاقبة المتورطين في اغتياله.

يأتي ذلك في وقت إتهم المدعي العام في طهران ،شركة G4S البريطانية المسؤولة عن أمن الطيران في مطار بغداد الدولي بالضلوع في اغتيال الشهيد سليماني.

وخلال جلسة متابعة قانونية وقضائية لملف الاغتيال قال إن الشركة البريطانية زودت الجيش الأمريكي في العراق بموعد وصول الطائرة التي كانت تقل الشهيد سليماني كما أفاد المدعي العام أن التحقيقات تشير أيضا إلى تورط ألمانيا في عملية الاغتيال.

وأوضح المدعي العام أن قاعدة القوات الجوية الأمريكية في ألمانيا مسؤولة عن توجيه الطائرة الأمريكية التي استهدفت موكب سليماني وتقديم معلومات وبيانات الطيران للقوات الأمريكية مشيرا الى انه تم التعرف على هوية خمس واربعين شخصية أمريكية مسؤولة عن الاغتيال وقدمنا أمر استدعائها إلى الشرطة الدولية "الإنتربول".





إذاعة النور