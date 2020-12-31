وزير الصحة يقرر تخفيض تصنيف مستشفيات لن تستقبل مرضى كورونا

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صدر عن المكتب الإعلامي لوزارة الصحة العامة البيان التالي: "بعد أن أبلغت وزارة الصحة العامة بتعاميم عدة إدارة المستشفيات بوجوب تجهيز أسرة عناية خاصة لمرضى كورونا منذ بدء الجائحة، وبعد أن قدمّت من خلال اللجنة المشتركة مع الجيش اللبناني ما أتيح لها من مساعدات، وعقب تجاوبها مع نقابة المستشفيات الخاصة على الحوافز المالية الإضافية المقررة واعتماد دفع فواتير مرضى كورونا من القرض المقدم من البنك الدولي بشكل دوري، وبعد الإنتهاء ادارياً من تحويل المستحقات المالية من تجاوزات أسقف منذ عام 2000 حتى 2019 إضافة إلى مستحقات 2020 حتى تشرين الأول الماضي، وبعد تخطي اليوم عدد الإصابات 3500 إصابة وعدم توفر أسرة إضافية، فسيصدر قرار الإثنين صباحا بتخفيض تصنيف المستشفيات التي لن تستقبل بدءا من اليوم مرضى كورونا على نفقة وزارة الصحة العامة وكافة الصناديق الضامنة وتحت طائلة اتخاذ الإجراءات الجزائية بحقها وفق قانون التعبئة العامة النافذ".