كورونا يفتك بعكار .. أرقام عالية!

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أفاد التقرير اليومي لغرفة ادارة الكوارث في محافظة عكار عن"تسجيل 102 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و52 حالة شفاء".



وأشار التقرير الى انه و"تبعا لهذه المستجدات بات العدد الاجمالي للمصابين المسجلين في عكار منذ بدء الجائحة وحتى اليوم: 4663 مصابا.



الحالات الايجابية: 919 حالة قيد المعالجة.



اما اجمالي حالات الحجر المنزلي فقد ارتفع الى 1072 حالة قيد المراقبة والمتابعة، في حين بلغ عدد حالات الشفاء : 3670 حالة.



واستقر عدد الوفيات على74 حالة مسجلة منذ بدء الازمة وحتى اليوم".



و توزعت الاصابات الجديدة على البلدات والقرى التالية:

رحبة8، عندقت7، حلبا6، القبيات6، عدبل 4، بقرزلا 4، جبرايل4، منيارة4، الحميرة 4، فنيدق 3، مشحا3، النفيسة3، برقايل 2، ببنين2، شدرة 2، بيت ملات 2، الحيصة 2، عكار العتيقة2، خريبة الجندي 2، خربة داود 2، الدورة2، الشيخ طابا2.

واصابة واحدة في بلدات: عرقة، حيذزق، تلحميرة، النهرية، تلحياة،ذوق حدارة، عيات، الشقدوف، رماح، ذوق الحصنية، قرحة، مشمش، بيت يونس، كفرتون، بني صخر، حرار، منجز، هيتلا، تلبيرة، تلمعيان، الدغلة، تكريت، عيدمون، وادي الجاموس، خربة شار، المسعودية.