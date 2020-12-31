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تمديد التعبئة العامة إلى هذا التاريخ

31
DECEMBER
2020
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صدر ظهر اليوم المرسوم الرقم 7315 تاريخ 31 كانون الأول 2020، بعدما وقّعه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء حسان دياب والوزراء المختصين. ويقضي المرسوم بتمديد اعلان التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس "كورونا" من 1/1/2021 الى 31/3/2021 ضمناً.


ويقضي المرسوم ايضاً بفرض وضع الكمامات والطلب الى الأجهزة الأمنية اتخاذ التدابير اللازمة بحق المخالفين، كذلك الطلب من اللجنة التقنية المكلفة متابعة الرقابة على فيروس كورونا استكمال التواصل مع الجهات المعنية ونقابات وجمعيات سياحية وتجارية لجهة وضعها موضع التنفيذ والالتزام بالإجراءات والتدابير التي تساهم في التخفيف من انتشار الوباء، على ان يصدر عن وزير الداخلية والبلديات القرار اللازم استناداً الى كثافة الاختلاط وعدد المختلطين وإمكانية التعديل ومستوى المخاطر المحتملة.


وكلّف المرسوم وزير الصحة العامة التواصل مع المستشفيات الخاصة لجهة وجوب التعاون والتجاوب لفتح اجنحة خاصة لمعالجة المصابين من فيروس كورونا، كما طلب الى الأجهزة العسكرية والأمنية كافة التشدد في قمع المخالفات بما يؤدي الى عدم تفشي الفيروس وانتشاره، كما والتنسيق والتعاون مع المجتمع الأهلي والسلطات المحلية لتحقيق ذلك، والطلب الى وسائل الاعلام الاستمرار بالحملات الإيجابية التوعوية والوقائية حول مسؤولية المواطن في الالتزام باجراءات الوقاية.

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