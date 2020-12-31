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لجنة الشباب في قضاء زحلة - لقاء الكتروني مع الأب كميل مبارك‎

31
DECEMBER
2020
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بمناسبة عيد الميلاد المجيد نظمت لجنة الشباب والرياضة في هيئة قضاء زحلة في التيار الوطني الحر لقاء الكترونيا مع المونسنيور كميل مبارك.


الذي ربط المعاناة التي يعيشها اللبنانيين بمعاناة الرسل الذين تعرضوا الى اقسى انواع التجارب كون لبنان هو رسالة كما اعلنه قداسة البابا القديس يوحنا بولس الثاني، مشددا ان كلم يأس لا توجد في قاموس مسيحيي لبنان.


ثم اجاب على اسئلة المشاركين شارحا معنى الإمان بالرب ولافتا الى ثقته المطلقة برؤية فخامة الرئيس الاستراتيجية هو الذي يعرفه منذ عام ١٩٨٣ ويشهد لصلابته وامانه المطلق بلبنان، اما على صعيد اللاجئين شدد ان الكنيسة لايمكن الا ان تقارب الملفات من منطلق انساني بحت، اما ما يحصل على الارض هو استغلال بعض الجهات الخارجية وبتغطية داخلية امّا عن جهل او عن سوء نية لحالة اللاجئين الانسانية مما رتب تبعات اقتصادية وامنية هائلة اثقلت كاهل اللبنانيين.

 


وفي الختام شدد المونسنيور على ضرورة تضامننا وتثبيت اماننا لنتخطى هذه المرحلة الصعبة التي لا بد لنا من ان نتخطاها بتصميمنا ومباركة الآب.

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