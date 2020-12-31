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بالتفاصيل .. الرئيس عون وقّع 10 قوانين

31
DECEMBER
2020
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وقّع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون دفعة جديدة من القوانين التي اقرها مجلس النواب في جلسته الأخيرة التي عقدت في 21 كانون الأول الحالي، حملت الأرقام من 201 الى 210 تاريخ 30/12/2020.


ومن ابرز هذه القوانين: استحداث محمية جبل عرمون الطبيعية، تعديل القانون المتعلق بحماية النساء وسائر افراد الاسرة من العنف الاسري، قانون تحريم التحرش الجنسي وتأهيل ضحاياه، اعفاء السيارات التي اصبحت خارج الخدمة نتيجة العدوان الصهيوني على لبنان في تموز 2006، اعفاء المركبات الآلية الخصوصية والعمومية والدراجات النارية والمركبات الآلية المعدة للايجار من رسم السير السنوي للعام 2020 او 2021 وفق نسب محددة، قانون حماية أموال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتقديمات المضمونين.


ويعمل بهذه القوانين فور نشرها في الجريدة الرسمية.

 

ولمناسبة الأعياد، تلقى الرئيس عون المزيد من برقيات وبطاقات التهنئة من قادة وزعماء دول عربية واجنبية ومنهم: امير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الذي تمنى ان تعود الأعياد على لبنان بالامن والاستقرار والتقدم، والرئيس الصيني شي جين بينغ.

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